Robbie Williams opent expositie met eigen kunst in Amsterdam

Robbie Williams opent op 7 maart zijn eigen tentoonstelling Pride and Self-Prejudice in het Moco Museum in Amsterdam voor moderne kunst en digital art. De expositie van de Britse zanger bestaat uit kunst die hij door de jaren heen heeft gecreëerd en is van 8 maart tot en met 8 juli voor het publiek te bezoeken.

“Door het maken van kunst kan ik mezelf uitdrukken, iets wat me enorm heeft geholpen door de jaren heen met uitdagingen op mijn pad”, laat Williams weten. “Het is duidelijk dat ik op bepaalde momenten in mijn carrière slecht in mijn vel zat en in die tijden waren kunst, en humor, belangrijke tools voor mij.”

Het is voor het eerst dat een deel van het kunstzinnige werk van Williams tentoon wordt gesteld. Bezoekers van de expositie worden ook uitgenodigd om naar zichzelf te kijken door een kaart in te vullen waar ze vijf positieve dingen over zichzelf op kunnen schrijven. Tijdens een donkere periode in zijn leven lukte dat Williams zelf namelijk niet. De zanger hoopt met zijn kunst “de helende kracht” ervan te laten zien en bezoekers te “raken, inspireren en verbinden”.

Het Moco Museum heeft naast een vestiging in Amsterdam ook een locatie in Barcelona. Het museum heeft een collectie met werken van onder anderen Banksy, Keith Haring en Andy Warhol. Beroemde bezoekers als oud-president Barack Obama van de Verenigde Staten, regisseur Steven Spielberg, tennisster Venus Williams en zangeres Dua Lipa zijn al eens naar het museum geweest.