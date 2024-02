‘Rihanna werkt aan nieuw album’

Rihanna is bezig met haar langverwachte nieuwe album. Dat zei haar man A$AP Rocky toen fans hem op straat in Parijs vroegen naar een update over de muzikale comeback van de zangeres.

“Ze werkt eraan”, antwoordde de rapper. Het antwoord werd met gejuich ontvangen, is te zien op video’s die op sociale media werden gedeeld.

De 35-jarige zangeres zei een jaar geleden nog dat het “belachelijk” zou zijn als ze in 2023 niet met een nieuwe plaat zou komen, maar die kwam er uiteindelijk toch niet. Concrete muzikale plannen heeft Rihanna de afgelopen jaren niet gedeeld.

Hoewel het laatste studioalbum van de zangeres uitkwam in 2016 heeft ze de afgelopen jaren niet stilgezeten. Zo bracht ze in 2022 nummers uit voor de soundtrack van Black Panther: Wakanda Forever en verzorgde ze vorig jaar de pauzeshow tijdens de Super Bowl. Ook kreeg ze twee kinderen.