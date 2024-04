Rihanna vindt het cool dat ze alleen zoons heeft: ‘Omarm mijn vrouwelijkheid meer’

Rihanna vindt het “cool om een jongensmoeder te zijn”. Dat zei de 36-jarige zangeres in gesprek met het Amerikaanse tv-programma E! News. Samen met haar partner A$AP Rocky heeft Rihanna twee zoons. RZA is bijna twee jaar en Riot Rose acht maanden oud.

“Ik mag zo casual zijn als ik wil”, aldus Rihanna. “Maar het dwingt me ook om de mooie dingen van het vrouw-zijn en al mijn vrouwelijkheid te omarmen. Ik omarm dat nu zoveel meer.” RZA en Riot Rose geven Rihanna een groter doel in het leven. “Alles wat ik nu doe, moet de moeite waard zijn, vooral als het betekent dat ik even zonder ze ben.”

Meer kinderen

Onlangs deelde Rihanna dat ze graag nog meer kinderen wil. “Ik wil wel meer dan twee kinderen. En een meisje wil ik graag. Maar als het nog een jongetje is, is dat natuurlijk ook goed.”