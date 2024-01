Rechter wijst Cher’s verzoek om 47-jarige zoon onder curatele te laten stellen opnieuw af

Een rechter in Los Angeles heeft maandag een verzoek van Cher afgewezen om haar zoon Elijah Blue Allman met spoed onder curatele te laten stellen. Dat melden Amerikaanse media als Fox Media en The Guardian. Eerder werd ook al een verzoek van Cher om bewindvoerder van haar 47-jarige zoon te worden afgewezen door een rechter.

Cher maakt zich zorgen om haar zoon, omdat ze van mening is dat hij door “ernstige mentale en drugsgerelateerde problemen” niet in staat is zijn vermogen te beheren. Allman heeft veel geld gekregen toen zijn vader, rocker Gregg Allman, overleed.

‘Gaat beter’

De 77-jarige Believe-zangeres was niet fysiek aanwezig bij de zitting in Los Angeles. Ze was echter wel te zien op een groot scherm in de zaal. Haar zoon was wel aanwezig in de rechtszaal, waar hij werd gesteund door zijn advocaten. Het juridische team van Allman erkende dat hij in het verleden problemen heeft gekend, maar zei ook dat het inmiddels beter met hem gaat.

Dat de rechter Allman nu niet onder curatele stelt, betekent niet dat dat niet alsnog kan gebeuren. In maart dit jaar vindt een hoorzitting plaats waarin wordt overwogen of Allman onder langdurige curatele gesteld wordt.