Rebel Wilson wil taboe rond maagdelijkheid doorbreken

Rebel Wilson deelt in haar binnenkort te verschijnen memoires, Rebel Rising, dat zij voor de eerste keer seks had toen zij 35 jaar oud was. Door haar verhaal te delen hoopt de nu 44-jarige actrice dat mensen minder druk ervaren om op jonge leeftijd ontmaagd te worden. Dat zegt Wilson in een interview met het tijdschrift People.

“Mensen kunnen wachten tot ze er klaar voor zijn, of tot ze wat volwassener zijn”, aldus Wilson. “Ik denk dat dat een positieve boodschap kan zijn. Je hoeft natuurlijk niet te wachten tot je dertiger bent, zoals ik, maar je zou geen druk moeten voelen.”

Schaamte

In haar jongere jaren probeerde Wilson het onderwerp seks altijd te vermijden, omdat ze zich schaamde voor het feit dat ze nog maagd was. “Een keer heb ik mijn beste vriendin verteld dat ik het had gedaan, gewoon om er vanaf te zijn.” Het boek van Wilson verschijnt dinsdag.

Wilson is inmiddels verloofd met Ramona Agruma. De actrice vroeg haar partner in februari vorig jaar ten huwelijk.