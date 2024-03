‘Professor Pomona Sprout’ bezorgd om volwassen Harry Potter-fans: ‘Is voor kinderen’

Miriam Margolyes, onder meer bekend van haar rol in twee Harry Potter-films, maakt zich zorgen over volwassen fans van de franchise. “Die zouden inmiddels wel over die hype heen moeten zijn”, zegt de 82-jarige actrice in gesprek met het Nieuw-Zeelandse 1News.

“Het was 25 jaar geleden. En het is iets voor kinderen”, aldus Margolyes over de Harry Potter-verhalen. “Ik denk dat het echt iets voor kinderen is.”

Volgens Margolyes slaan sommige Harry Potter-fans te ver door. “Soms hoor ik dat mensen een bruiloft in het thema van Harry Potter doen. En dan denk ik: Goh, hoe zou hun huwelijksnacht verlopen? Ik kan er niet eens aan denken. Nee, echt niet”, aldus de actrice.

Dankbaar

Margolyes is als professor Pomona Sprout te zien in Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002) en Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2 (2011). De actrice zei ook dankbaar te zijn voor die rol. “Harry Potter is geweldig.”