Politie vindt uitspraken J.K. Rowling over transmensen niet strafbaar

De Britse politie vindt de uitspraken van auteur J.K. Rowling over transmensen niet strafbaar. De schrijfster van de Harry Potter-boeken wordt niet vervolgd voor de berichten die ze maandag op X deelde, meldt het Britse Sky News.

Rowling schreef dat ze bepaalde bekende transvrouwen als mannen beschouwt en dat ze er geen probleem mee zou hebben om gearresteerd te worden, als deze uitspraken strafbaar zouden zijn. Met haar uitspraken reageerde Rowling op de Hate Crime and Public Order Act, die maandag van kracht werd in Schotland. De wet stelt het “aanwakkeren van haat” met betrekking tot leeftijd, handicap, religie, seksuele geaardheid en transgenderidentiteit strafbaar.

De Britse premier Rishi Sunak reageerde dinsdag op de berichten. Hij nam het op voor Rowling en zei dat mensen niet gecriminaliseerd mogen worden “voor het vermelden van eenvoudige feiten over de biologie”.

Rowling is al meerdere malen in opspraak geraakt door haar uitingen over transmensen. Zo deed presentatrice India Willoughby, die ook nu door Rowling een man werd genoemd, eerder deze maand melding bij de politie omdat de auteur haar aansprak met ‘hij’ en ‘hem’. Willoughby onderging in 2015 een geslachtsoperatie.