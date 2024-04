P!nk sleept Pharrell Williams voor de rechter om merknaam P.Inc

P!nk heeft een rechtszaak aangespannen tegen Pharrell Williams om de voorgenomen naam P.Inc van zijn bedrijf. Die merknaam zou te veel lijken op haar artiestennaam.

Uit het papierwerk dat namens de Cover Me in Sunshine-zangeres is ingediend blijkt volgens Rolling Stone dat ze ‘PINK’ in 2001 officieel heeft geregistreerd als merk. De zangeres, die eigenlijk Alecia Moore heet, is van mening dat Williams’ poging een vergelijkbare naam te gebruiken haar bedrijf kan schaden.

Identiek

“Het merk P.Inc. lijkt op de PINK-merken wat betreft zicht, geluid, betekenis en commerciële indruk,” beweert de aanklager. “De waren en diensten zijn identiek en/of nauw verwant (…) P.Inc zal zijn waren waarschijnlijk via dezelfde handelskanalen en aan dezelfde consumenten op de markt brengen en promoten als P!nk.”

