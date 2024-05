Opnieuw incident bij huis Drake

Voor de tweede keer deze week heeft er een incident plaatsgevonden bij het huis van rapper Drake. Woensdag werd een man gearresteerd die bij het huis in Toronto wilde inbreken, meldt onder meer entertainmentwebsite TMZ.

De man had geprobeerd om het huis van de rapper te betreden, maar werd door de beveiliging gepakt. De beveiligers hielden de man vast tot hij werd overgedragen aan de politie. Volgens het Canadese Global News was er ook sprake van een worsteling met de beveiligers.

Het is het tweede incident in iets meer dan een dag tijd bij het huis van Drake. Dinsdag raakte een bewaker ernstig gewond na een schietpartij bij het huis van de rapper. De politie bevestigde niet of de artiest op dat moment thuis was. Er is nog niemand gearresteerd na het schietincident.