Opnames vierde Bridget Jones-film beginnen in mei

De opnames van het vierde deel van de Bridget Jones-filmreeks beginnen in mei. Renée Zellweger, Colin Firth en Hugh Grant keren volgens Britse media terug in hun rol.

De vierde film is gebaseerd op het boek Bridget Jones: Mad About The Boy uit 2013. Daarin worstelt het hoofdpersonage met haar leven als alleenstaande moeder in het tijdperk van sociale media en datingapps.

De eerdere Bridget Jones-films zijn gebaseerd op de boeken uit de gelijknamige reeks van Helen Fielding. De eerste film verscheen in 2001. De laatste, Bridget Jones’s Baby, kwam uit in 2016.