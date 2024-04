Op deze datum verschijnt album Kate Hudson

Kate Hudson heeft de naam en releasedatum van haar debuutalbum gedeeld. De eerste plaat van de 44-jarige actrice heet Glorious en verschijnt op 17 mei.

Hudson heeft ook een nieuwe single uitgebracht, Gonna Find Out. “Ik zou zeggen dat het niet echt lijkt,” zegt de voor een Oscar genomineerde actrice in een verklaring. “Maar de waarheid is: voor mij is dit echter dan alles wat ik ooit in mijn leven heb gedaan.”

De liedjes op haar plaat “raken de kern van wie ik ben”, stelt Hudson. “Ik wilde iets wat sexy en heerlijk was, kwetsbaar en sterk, gewillig en onbevreesd – en vooral hartstikke verliefd op de manier waarop het leven je meeneemt op deze reis als je je maar laat zien en ervoor openstaat.”

Eerder bracht de How to Lose a Guy in 10 Days-actrice al de nummers Talk About Love en Live Forever uit.