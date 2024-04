Op deze datum brengt Billie Eilish nieuw album uit

Billie Eilish brengt op 17 mei haar nieuwe album uit. De derde plaat van de 22-jarige zangeres heet Hit Me Hard And Soft, zo deelt ze op Instagram.

“Zo gek om dit nu op te schrijven, ik ben zo zenuwachtig en opgewonden”, schrijft Eilish bij de foto van de albumhoes. De zangeres brengt geen losse singles uit, want ze wil “in één keer alles geven”.

Eilish heeft het album, net als haar eerdere muziek, met haar broer Finneas gemaakt. “We kunnen echt niet trotser zijn op dit album. En we kunnen niet wachten om het je te laten horen.”

Eerder bracht Eilish de albums WHEN WE ALL FALL ASLEEP WHERE DO WE GO? (2019) en Happier Than Ever (2021) uit.