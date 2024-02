Om deze reden zegt Justin Timberlake show op laatste moment af

Justin Timberlake heeft een voor vrijdag gepland optreden op het laatste moment moeten afzeggen. De zanger zou een concert geven in Londen, maar door ziekte kan de show niet doorgaan.

Timberlake maakte het nieuws aan zijn volgers bekend met een video in zijn Instagram Stories. “Het is jammer dat ik deze video moet maken, maar ik weet zeker dat jullie al kunnen horen dat de show vrijdag niet kan doorgaan. Ik ben ontdaan”, zegt de Amerikaanse zanger in de video. “Ik voel me nu vreselijk. Ik hoop dat niemand van jullie deze griep oploopt”. Hij biedt zijn fans zijn excuses aan en hoopt dat hij het in de toekomst goed kan maken als hij weer in Londen is.

De 43-jarige artiest kondigde vrijdag ook het Europese deel van zijn wereldtournee aan. Op 15 augustus geeft hij een optreden in de Ziggo Dome in Amsterdam.