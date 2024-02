Om deze reden verliet Bebe Rexha podium halverwege show

Bebe Rexha is halverwege een optreden in Las Vegas gestopt door technische problemen tijdens de show. Dat meldt TMZ. Het optreden vond zaterdag plaats en was onderdeel van het evenement Sports Illustrated The Party 2024 Presented by Captain Morgan.

De 34-jarige singer-songwriter uitte tijdens het optreden haar onvrede over de techniek. “Wacht even, wacht even. Ik hou van jullie, maar jullie moeten de problemen met het microfoonsysteem oplossen.”

Kort daarna verliet de In the Name of Love-zangeres het podium, waarmee de show eindigde. Ze zou slechts een paar liedjes hebben gezongen.