Om deze reden gaf Ed Sheeran megahit Love Yourself aan Justin Bieber

Ed Sheeran heeft onthuld waarom hij het nummer Love Yourself aan Justin Bieber heeft gegeven. Tijdens een concert in Hollywood vertelde Britse singer-songwriter het publiek dat hij het nummer vlak nadat hij het had geschreven voor wat vrienden speelde, maar dat zij nogal “meh” reageerde.

Sheeran speelde het nummer vervolgens voor Bieber, die besloot dat hij het wel wilde hebben. “Ik zei: cool, neem het. En toen werd het heel groot”, zei Sheeran lachend.

Bieber scoorde in 2016 een gigantische hit met Love Yourself. De Canadees stond ermee op 1 in de Billboard Top 100 van het hele jaar, wat Bieber de titel voor de jongste artiest die dat bereikt had opleverde.

Het succes van Bieber leidde ertoe dat vrienden van Sheeran hem vroegen waarom hij het nummer überhaupt had weggegeven, vertelde hij ook tijdens het concert. De Brit vertelde daarop dat hij zijn vrienden daarna uitlegde dat het hun schuld was. Omdat Sheeran wel de schrijver van het nummer is, mag hij het tijdens optredens wel spelen.