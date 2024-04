‘O.J. Simpson deed geen bekentenis op sterfbed’

O.J. Simpson heeft op zijn sterfbed geen opmerkingen gemaakt over de dubbele moord op zijn ex-vrouw Nicole Brown en haar vriend Ron Goldman. Geruchten daarover kloppen niet, zegt een bron tegen TMZ.

De 76-jarige Simpson zou alleen om water hebben gevraagd omdat hij dorst had. Ook wilde hij naar een golftoernooi kijken. “Er is niets gezegd over het voorval”, aldus de ingewijde.

De voormalige American footballspeler en acteur stierf deze week aan de gevolgen van kanker. Simpson was in 1994 de hoofdverdachte in de moordzaak, maar werd vrijgesproken.

Schadevergoeding

Hoewel Simpson altijd heeft ontkend, werd hij later in een civiele rechtszaak alsnog aansprakelijk gesteld voor de dood van Brown en Goldman en moest hij miljoenen aan schadevergoeding betalen.