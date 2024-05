North West onderdeel van cast The Lion King-concerten

North West, de dochter van Kim Kardashian en Kanye West, doet later deze maand mee aan twee optredens in de Hollywood Bowl. De 10-jarige North West is toegevoegd aan de cast van de Disney-concerten The Lion King at the Hollywood Bowl.

De shows vinden op 24 en 25 mei plaats ter ere van de 30e verjaardag van The Lion King. West voegt zich bij castleden als Jeremy Irons, Nathan Lane en Jennifer Hudson voor het tweedaagse evenement. Ook onder anderen Broadway-actrice Heather Headley en Lebo M. maken hun opwachting.

De cast brengt liedjes en nummers ten gehore met de kostuums, het decor en het poppenspel van de Broadway-show. De optredens worden opgenomen voor een special op Disney+. Het is nog niet bekend wanneer die gestreamd kan worden.