North West kondigt eerste eigen album aan

North West heeft tijdens een concert van haar vader Ye aangekondigd dat ze met een eigen album zal komen. Dat schrijven verschillende media, waaronder de Amerikaanse editie van The Sun.

“Ik heb aan een album gewerkt”, zegt de 10-jarige North in een filmpje dat op X staat. “En het heet Elementary School Dropout.” De titel is daarmee een verwijzing naar het debuutalbum van haar vader toen hij nog Kanye West heette. In 2004 bracht hij het album The College Dropout uit, met daarop onder meer de singles All Falls Down en Jesus Walks.

Op het meest recente album van Ye, Vultures 1, is zijn dochter North ook al te horen in het nummer Talking / Once Again. De afgelopen tijd deed ze af en toe mee tijdens optredens als dit nummer ten gehore werd gebracht. Dat was ook het geval in Phoenix, Arizona bij de bekendmaking van haar solodebuut. Wanneer het album moet verschijnen is nog niet bekend.