Nieuwslezer Huw Edwards (62) verlaat BBC na schandaal

Nieuwslezer Huw Edwards keert niet meer terug bij de BBC. De nieuwszender meldt maandag dat Edwards (62) na veertig jaar dienst ontslag heeft genomen. Edwards raakte vorig jaar in opspraak nadat hij ervan werd beschuldigd een minderjarige te hebben betaald voor expliciete foto’s. Hij keerde daarna niet meer terug op tv.

“Huw Edwards heeft vandaag ontslag genomen en de BBC verlaten”, aldus een verklaring. De nieuwsorganisatie meldt ook dat Edwards zijn ontslag indiende na “medisch advies” van zijn artsen. De BBC meldt verder het ontslag “aanvaard” te hebben, en van mening is “dat het alle partijen in staat zal stellen vooruitgang te boeken.” Verder commentaar geven vindt de BBC “niet gepast”.

Edwards was een van de bekendste gezichten van de BBC. Hij werd vaak ingezet om grote nieuwsgebeurtenissen te verslaan.

Expliciete foto’s

Zijn vertrek volgt negen maanden nadat zijn vrouw zei dat hij met “ernstige geestelijke gezondheidsproblemen” in het ziekenhuis was opgenomen. Dat gebeurde nadat tabloid The Sun een stuk had gepubliceerd waarin werd beweerd dat een BBC-presentator een jongere van 17 jaar had betaald voor expliciete foto’s. Lang was onduidelijk dat het om Edwards ging, tot zijn vrouw dat onthulde. Edwards heeft tot nu toe niet publiekelijk gereageerd.