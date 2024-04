Nieuw album Taylor Swift binnen week al miljard keer gestreamd

Taylor Swift heet opnieuw een record gebroken op Spotify. Haar laatste album THE TORTURED POETS DEPARTMENT is inmiddels al meer dan een miljard keer gestreamd, maakte de streamingdienst bekend op X. Het is de eerste keer in de geschiedenis van de app dat een album dat presteert.

Volgens Spotify werd de plaat al op 22 april het best beluisterde album in één week. De grens van 1 miljard streams werd op 24 april bereikt, vijf dagen na de release op 19 april.

Geheel verrassend is het record van Swift niet. Eerder werd al bekend dat het album op de eerste dag van verschijnen al meer dan 300 miljoen keer werd beluisterd.