Nicki Minaj vrijgelaten met geldboete

De Amerikaanse rapper Nicki Minaj is vrijgelaten uit de marechausseekazerne op Schiphol. De artiest heeft na overleg met het Openbaar Ministerie een boete van 350 euro gekregen. Ze werd zaterdagmiddag gearresteerd omdat ze softdrugs wilde uitvoeren, “en dat is verboden”, zegt een woordvoerder van de marechaussee.

Volgens de persofficier van justitie is de zaak voor Minaj nu afgehandeld, ze is vrij om te gaan en staan waar ze zou willen. Het Openbaar Ministerie weet niet precies hoeveel softdrugs ze bij zich had, het dossier moet nog worden verwerkt. Volgens de persofficier ging het om “minder dan 100 gram, maar voldoende om een boete te geven”.

Minaj stond op het punt naar Manchester te vliegen met een privévliegtuig vanaf Schiphol-Oost. In de Britse stad staat een optreden gepland voor deze avond. Of dat doorgaat, is onzeker.

Iemand uit de entourage van Minaj zou hebben verklaard dat de voorgerolde joints van hem waren. “Wij zijn er in deze zaak van uitgegaan dat het om haar bagage ging”, zei het Openbaar Ministerie daarover.