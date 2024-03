Nicki Minaj krijgt boete van 500.000 dollar

Nicki Minaj en haar man Kenneth Petty moeten een Duitse beveiliger een schadevergoeding van 500.000 dollar betalen. Dat heeft de rechter in Los Angeles vrijdag bepaald, meldt muziektijdschrift Rolling Stone. De beveiliger zou tijdens een vechtpartij achter de schermen van een concert van Minaj een gebroken kaak hebben opgelopen.

Beveiliger Thomas Weidenmuller klaagde de rapper en haar man twee jaar geleden aan. Hij beweert dat Petty hem van achteren had aangevallen en in zijn gezicht had geslagen. Aanleiding zou zijn dat Weidenmuller een vrouwelijke beveiliger had verdedigd tijdens een ruzie met Minaj.

Volgens Weidenmuller was Minaj boos op de vrouwelijke beveiliger omdat zij een fan het podium op liet klimmen. Weidenmuller kwam naar eigen zeggen tussenbeide en kreeg toen een schoen naar zijn hoofd gegooid. Daarna zou de man van Minaj hem mishandeld hebben, omdat Weidenmuller volgens hem respectloos tegen de zangeres was geweest. De beveiliger heeft nu vijf platen in zijn kaak.

Minaj en Petty hebben tot op heden niet gereageerd op de rechtszaak. Ook waren zij niet bij de zitting aanwezig en hebben ze tijdens de behandeling niets van zich laten horen.