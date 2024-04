Nelly Furtado bebloed van podium na val tijdens show op Coachella

Nelly Furtado (45) verliet bloedend het podium nadat ze dit weekend had meegedaan met een optreden van producer Dom Dolla op het Amerikaanse festival Coachella. Dat blijkt uit beelden die de zangeres zelf op Instagram deelde.

De Canadese artiest plaatste een foto van een bloedende duim met de tekst “letterlijk alles gegeven op het podium, inclusief mijn bloed” erbij. Op een andere story die Furtado deelde, was te zien hoe ze tijdens haar gastoptreden ongepland naar de grond ging.

Furtado bracht met de Australische producer Dom Dolla in 2023 het nummer Eat Your Man uit. Het was op Coachella niet de eerste keer dat ze samen een podium deelden, eerder gebeurde dat al op een Australisch festival. Tijdens de show op Coachella dit weekend werd Furtado door Dom Dolla het podium opgeroepen terwijl haar wereldhit Maneater werd gestart. Even later kwam ze tijdens het zingen van hun gezamenlijke nummer ten val, maar ze zong onverstoorbaar verder en stond lachend weer op.