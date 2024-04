Ne-Yo voorstander van huwelijk met meerdere mensen: ‘Waarom niet?’

Ne-Yo is voorstander van het idee om met meerdere mensen te trouwen. Dat zegt de 44-jarige artiest in gesprek met de Amerikaanse entertainmentsite TMZ. Zelf heeft Ne-Yo momenteel een relatie met twee vrouwen.

TMZ deelt beelden waarop de zanger hand in hand loopt met zijn vriendinnen. Op de vraag of Ne-Yo vindt dat het in de Verenigde Staten mogelijk moet zijn om met meerdere mensen te trouwen, zegt hij: “Ik heb het gevoel dat je op het gebied van liefde mensen moet laten doen wat ze willen, zolang ze daar niemand pijn mee doen. Waarom niet?”

Of Ne-Yo zelf ooit met meerdere mensen tegelijk wil trouwen, weet hij niet. “Dat hangt af van de situatie. Maar goed, de mensen van wie ik hou, weten dat.”

Ne-Yo heeft twee kinderen met zijn ex-partner Monyetta Shaw. Met zijn ex-vrouw Crystal Renay heeft de artiest drie kinderen.