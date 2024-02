Na zoektocht van een week: Australische presentator Jesse Baird en vriend blijken vermoord

De Australische politie heeft de lichamen gevonden van tv-presentator Jesse Baird en zijn vriend. Een politieagent die eerder een relatie had met de presentator wordt verdacht van dubbele moord. De moorden hebben een schokgolf teweeggebracht in de Australische lhbti-gemeenschap.

De lichamen van de 26-jarige entertainmentjournalist Baird en zijn vriend, de 29-jarige steward Luke Davies, werden dinsdag gevonden in een landelijk gebied buiten Sydney. Er werd bijna een week naar de lichamen gezocht. De lichamen werden gevonden met behulp van de verdachte.

Doodgeschoten

De politie denkt dat het stel is doodgeschoten in een huis in Sydney. Vervolgens zijn de stoffelijke overschotten in surfboardzakken vervoerd naar een landgoed op ongeveer twee uur rijden van de stad. Uit onderzoek is gebleken dat de moord is gepleegd met een politiewapen dat werd gevonden in een kluis op het politiebureau. De politie gaat uit van een motief in de privé-sfeer en niet van homohaat.

Taser

De verdachte werkte voor hij bij de politie ging, als blogger en was zelf ook geen onbekende in de entertainmentwereld. Hij werd gefotografeerd met tientallen sterren, waaronder Taylor Swift en Lady Gaga. Er werd eerder onderzoek naar hem gedaan nadat hij in 2020 een man op agressieve wijze zou hebben getaserd.

De dood van het koppel schokt veel Australiërs, vooral binnen de lhbti-gemeenschap. De organisatoren van de Gay and Lesbian Mardi Gras in Sydney hebben de politie gevraagd zaterdag niet mee te doen aan de jaarlijkse parade om mensen “ruimte om te rouwen” te geven. De politiechef van New South Wales Karen Webb noemt het een “aanfluiting” als de politie niet zou mogen deelnemen.

Premier Anthony Albanese zei dat de relatie met de politie was verbeterd sinds de eerste Mardi Gras parade in 1978 eindige met tientallen arrestaties. “Maar ik begrijp vooral dat de queer gemeenschap in Sydney rouwt om deze enorme tragedie”.

Beeld: Instagram@JesseBairddd