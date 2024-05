Millie Bobby Brown in het geheim getrouwd

Actrice Millie Bobby Brown en haar vriend Jake Bongiovi zouden zijn getrouwd. Diverse buitenlandse media melden dat de ster uit Stranger Things en de zoon van zanger Jon Bon Jovi elkaar afgelopen weekend tijdens een geheime privéceremonie hun ja-woord hebben gegeven.

Volgens The Sun waren in ieder geval de ouders van het koppel bij de ceremonie aanwezig. Volgens een bron was het een “heel rustige, romantische aangelegenheid, waarbij het stel in aanwezigheid van hun naaste familie hun geloften aflegde”.

Brown en Bongiovi zijn drie jaar samen. Het stel werd in juni 2021 voor het eerst samen gezien tijdens een date in New York. In november dat jaar bevestigden de twee hun relatie officieel. Dat ze verloofd waren, werd dit jaar duidelijk toen Jake zijn vriendin op Instagram feliciteerde met jaar verjaardag en haar daarin “mijn mooie verloofde” noemde. In een interview verklapte Brown al eens te genieten van de voorbereidingen op haar huwelijk.