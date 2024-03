MGM Resorts ontkent: ‘Bruno Mars heeft geen gokschuld van 50 miljoen dollar’

MGM Resorts International ontkent stellig het nieuws dat zanger Bruno Mars een gokschuld van 50 miljoen dollar zou hebben. Dat meldt een woordvoerder van het bedrijf maandag aan website TMZ.

MGM bezit in Las Vegas onder meer de hotels Bellagio, Park MGM en de Mirage. “We zijn heel blij met onze samenwerking met Bruno Mars, een van de meest uitdagende performers ter wereld”, aldus een verklaring van het concern. “Onze band gaat al jaren terug en is gebouwd op wederzijds respect. Elke speculatie dat het anders is, is onjuist. Hij heeft geen schuld bij MGM.”

Amerikaanse media meldden eerder deze week dat de 38-jarige zanger nog zo’n 50 miljoen dollar zou moeten betalen aan het MGM Grand Casino in Las Vegas. Sinds 2016 werken Mars en MGM Resorts International samen. De zanger treedt regelmatig op in hotels en casino’s van het bedrijf.

Naar verluidt verdient Mars met de deal zo’n 90 miljoen dollar per jaar. Daar blijft, na aftrek van belasting, nog zo’n 60 miljoen dollar van over.