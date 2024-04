Mel B uit groepschat Spice Girls gezet

Mel B zit naar eigen zeggen niet meer in de groepschat met haar collega-zangeressen van de Spice Girls, omdat ze nieuws over een mogelijke reünie van de meidengroep had gelekt. Dat bekent de Britse donderdag in het tv-programma This Morning.

“Dat gebeurt me altijd omdat ik dingen zeg”, meent Mel B over haar verwijdering uit de groepschat. “Weet je, ik word altijd zo enthousiast als het over de Spice Girls gaat. We bestaan dertig jaar en hebben veel te vieren, zoals het feit dat we allemaal nog gezond zijn en nog steeds contact met elkaar hebben.”

Vorige maand praatte Melanie Brown, zoals de zangeres voluit heet, haar mond voorbij. In de Britse talkshow Loose Women zei ze dat een reünie van de Spice Girls dit jaar nog zou worden aangekondigd. “We gaan zeker iets doen. Ik krijg hier waarschijnlijk voor op m’n donder, maar ik heb het gezegd. Alsjeblieft. We gaan het ergens later dit jaar aankondigen, nu krijg ik problemen.”