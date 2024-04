Meghan Trainor bang voor AI: ‘Stem niet gebruiken als ik dood ben’

Meghan Trainor is huiverig voor de ontwikkelingen op het gebied van van kunstmatige intelligentie (AI). In een gesprek met het Amerikaanse tv-netwerk Fox News vertelt de 30-jarige zangeres dat ze in haar testament heeft laten opnemen dat haar stem na haar dood niet gebruikt mag worden.

Trainor vindt AI “soms geweldig”. “Maar soms ben ik bang”, voegt de artieste toe. “Ik weet er niet veel van.”

De gedachte dat mensen haar stem kunnen gebruiken zonder haar toestemming, beangstigt Trainor. “Ik dacht: Wacht, kunnen ze me dingen laten zeggen en zingen die ik niet heb gedaan?” Dat vindt Trainor “griezelig”. “Dus het staat nu in mijn testament: je mag mijn stem niet gebruiken als ik dood ben.”