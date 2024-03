‘Maud Bagshaw’ bevestigt derde Downton Abbey-film

Na wekenlange geruchten heeft Imelda Staunton eindelijk bevestigd dat er een derde Downton Abbey-film komt. De actrice vertelde woensdag op BBC Radio 2 dat dit de “laatste film” wordt.

Diverse Britse tabloids meldden de afgelopen weken al dat er een vervolg zou komen. Een bevestiging bleef tot nu toe uit. Op de vraag van de interviewster of Staunton niet in de problemen komt nu ze het heeft verklapt, zegt de actrice: “Dat maakt me niks uit”.

Downton Abbey was oorspronkelijk een serie die van 2010 tot en met 2015 te zien was. In 2019 en 2022 volgden er twee films.

Oudgedienden en oud-bedienden

Het verhaal speelt zich af in het begin van de twintigste eeuw op het landgoed van de welgestelde familie Crawley. Ook Hugh Bonneville, Phyllis Logan en Elizabeth McGovern zijn in Downton Abbey te zien.

Beeld: Getty Images