Marthe De Pillecyn in tranen om kritiek op uiterlijk: ze noemden mij ‘die lelijke van K3’

In de Vlaamse tegenhanger van Beste Zangers, Liefde voor muziek, vertelt K3’tje Marthe aan ‘onze’ Suzan & Freek wat haar lievelingslied is en waarom. Terwijl ze uitlegt en laat horen waarom Try van Colbie Caillat haar favoriet is, houdt de 27-jarige zangeres het niet droog, net als Suzan, die haar een dikke knuffel geeft. “Ze zingt over dat het niet uitmaakt wat anderen van je vinden, als je jezelf maar mooi vindt. Die boodschap staat heel dicht bij mij”, vertelt Marthe.

Want, legt ze uit, toen zij zich in 2015 bij K3 voegde, kreeg ze bakken kritiek over haar uiterlijk. “Het moeilijkste moment was toen er op de cover van een boekje stond ‘Marthe, de lelijke van K3, is genoeg zo behandeld’. Er is toen aan heel veel mensen gevraagd wat ze van mijn uiterlijk vonden en iedereen reageerde daarop.”

Dat raakte haar diep, maar dat liet ze niet merken, vertelt ze geëmotioneerd, want bij K3 is íedereen áltijd vrolijk. “Ik heb dus nooit getoond of gezegd hoe diep dit soms zat.”

Maar toen ze in 2021 haar gevoelens toonde door het Caillat’s lied Try samen met haar broer Laurens te coveren, kreeg ze wel “een berg” positieve reacties. “Dat heeft me veel deugd gedaan.”

Wat haar vermoedelijk ook veel deugd heeft gedaan, is de steun van haar man Sinerjey Meyfroodt (37), met wie ze in 2022 stiekem trouwde. Hij schrijft bij de meeste foto’s die Marthe op haar social media plaatst, dat zij toch echt “de allermooiste” is.

