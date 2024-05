Man opgepakt bij huis Will Smith

Een 37-jarige man is opgepakt nadat hij het erf van Will Smith had betreden. Dat meldt de Amerikaanse entertainmentsite TMZ, die met de politie in Los Angeles heeft gesproken.

De man, Robert Ogden, werd afgelopen woensdag gespot bij het huis van de 55-jarige Smith. Eerst liep Ogden rond bij de poort van Smiths huis, waar hij naar iemand vroeg die daar niet woont. Daarop verzocht de beveiliging van Smith de man het terrein te verlaten.

Even later keerde Ogden toch terug en ditmaal slaagde hij erin voorbij de poort te komen. Volgens TMZ hielden de beveiligers van Smith de man staande. Daarna kwam de politie om Ogden te arresteren op verdenking van een misdrijf. Smith zelf was niet thuis tijdens het incident.

Ook Jada de sigaar

In februari van dit jaar had Jada Pinkett-Smith ook te maken met ongewenst bezoek bij haar huis. Twee mannen klommen op haar balkon, waarna de actrice hen wegjoeg. Jada en Will zijn wel nog getrouwd, maar leven apart van elkaar.