Man opgepakt bij huis van Taylor Swift na inbraakpoging

Een man is opgepakt bij het appartement van Taylor Swift in New York nadat hij had geprobeerd in te breken. Volgens de New York Post probeerde hij de deur van het complex te openen. De zangeres was op dat moment niet thuis.

De man werd gearresteerd en is aangeklaagd voor een ongerelateerde zaak uit 2017. De politie wilde niet bevestigen dat hij heeft geprobeerd in te breken.

Swift heeft vaker te maken gehad met inbraken. In 2022 werd een man aangeklaagd voor onder meer stalking nadat hij bij twee woningen van de zangeres was binnengedrongen. In datzelfde jaar werd een andere man opgepakt die met een auto tegen haar huis was aangereden en pas weg wilde gaan als hij Swift had ontmoet.