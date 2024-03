Makers Oscar-kanshebber The Holdovers beschuldigd van plagiaat: regel voor regel gejat

De film The Holdovers is in opspraak geraakt op de vooravond van de uitreiking van de Oscars. Schrijver Simon Stephenson beschuldigt de makers van de film van plagiaat, meldt vakblad Variety. The Holdovers is vijf keer genomineerd voor een Oscar, waaronder in de categorieën voor beste film en beste scenario.

De film van regisseur Alexander Payne gaat over een docent (Paul Giamatti) die tijdens de kerstdagen op een kostschool op leerlingen moet passen die niet naar huis kunnen. Het script werd geschreven door David Hemingson. Maar volgens Stephenson hebben de makers van de film behoorlijk afgekeken van zijn script Frisco, dat niet eerder is geproduceerd. Stephenson stelt dat er “overweldigend bewijs” is dat het scenario voor The Holdovers “regel voor regel is geplagieerd”. De schrijver wijst erop dat hij in 2013 en 2019 conceptversies van Frisco naar Payne heeft gestuurd. Stephenson bracht de kwestie al in januari onder de aandacht bij schrijversgilde WGA.

Meerdere Oscar-nominaties

The Holdovers maakt ook kans op de Oscars voor beste acteur (Giamatti), beste vrouwelijke bijrol (Da’Vine Joy Randolph) en beste montage.

De Oscars worden in de nacht van zondag op maandag voor de 96e keer uitgereikt in Los Angeles. Oppenheimer is de grootste kanshebber met dertien nominaties.