Louis Theroux laat ‘wenkies’ tatoeëren

Documentairemaker Louis Theroux heeft zijn wenkbrauwen laten ‘microbladen’, een ingreep waarbij haartjes worden getatoeëerd. De 53-jarige Brit deed dat omdat hij de laatste tijd wordt getergd door alopecia, een haaraandoening waarbij plotseling kale plekken ontstaan in huidgebieden waar haren groeien. Bij Louis vielen zijn wenkbrauwhaartjes ineens grotendeels uit en daar baalde hij vreselijk van.

Op Instagram houdt hij zijn volgers al een paar maanden op de hoogte over zijn ‘wenkie-situatie’ en vroeg hij om tips. Eén van zijn volgers wees hem op microblading, en dat advies nam de documaker ter harte, schrijft hij bij kiekjes van het resultaat. “Ik ben blij dat ik mijn oude gezicht weer terug heb”, aldus Louis. “Mijn nieuwe wenkbrauwen zijn netter en meer welgevormd dan mijn echt wenkbrauwen waren. Maar ik heb nog een paar echte haartjes over, waardoor mijn getatoeëerde wenkbrauwen natuurlijker lijken.”

Kale plekken op hoofd

De kale plekken in zijn wenkbrauwen waren helaas slechts het begin, schrijft hij, want hij krijgt nu ook kale plekken op zijn hoofd. “Ik heb daar ook foto’s van die ik misschien ooit zal delen. De plekken zijn een beetje raar en deprimerend om te zien, om eerlijk te zijn.” Louis besluit dapper: “Het leven gaat door. Ik ben gelukkig en verder gewoon gezond, en ik voel me dankbaar.”

Beeld: Getty Images