Lizzo kreeg depressie na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag

Lizzo heeft last gehad van psychische problemen nadat ze vorig jaar werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. De zangeres kampte met een depressie, maar voelt zich nu weer stukken beter. “Ik ben in tien maanden niet zo gelukkig geweest”, schrijft de Amerikaanse op Instagram.

“Het vreemde van depressies is dat je pas weet dat je er een had als je er weer uit bent. Ik ben zeker niet meer zo zorgeloos als vroeger, maar de donkere wolk die me elke dag achtervolgde, is eindelijk aan het verdwijnen”, zegt Lizzo (36). “Ik lach weer met mijn ogen en dat is een overwinning.”

Knaller

De zangeres belooft binnenkort met nieuwe muziek te komen. “Ik moet snel wat van deze goede vibes kwijt in een knaller.”

Meerdere achtergronddanseressen en oud-werknemers beschuldigden Lizzo vorig jaar van onder meer intimidatie. De zangeres ontkent de beschuldigingen.