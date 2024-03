Lizzo is commentaar zat en ‘stopt’

Lizzo is het helemaal zat dat veel mensen commentaar op haar hebben. De zangeres zegt daarom dat ze “ermee stopt”. Het is niet duidelijk wat ze daar precies mee bedoelt.

“Ik ben het zat om door iedereen in mijn leven en op het internet te worden meegesleurd. Het enige wat ik wil is muziek maken, mensen gelukkig maken en de wereld een beetje beter maken dan hoe ik hem vond”, schrijft de 35-jarige Lizzo op Instagram. De Grammy-winnares begint echter “het gevoel te krijgen dat de wereld haar niet wil hebben”.

“Ik moet constant opboksen tegen leugens die over mij worden verteld”, stelt Lizzo. Ook zegt ze dat ze elke keer het mikpunt is van grappen over haar uiterlijk. “Ik heb hier geen zin in. Ik stop ermee.”

Lizzo verweerde zich afgelopen week nog in een interview met The New York Times tegen kritiek op haar uiterlijk. “Mijn lichaam gaat niemand wat aan”, zei ze toen. De zangeres werd het afgelopen jaar ook geconfronteerd met verschillende beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag.