Lionel Richie opnieuw opa geworden

Lionel Richie is weer opa geworden. Zijn dochter Sofia Richie en haar man Elliot Grainge hebben een dochter gekregen. Het meisje heet Eloise Samantha Grainge, schrijft de kersverse moeder in een bericht op Instagram.

Eloise is het tweede kleinkind van de 74-jarige Richie. Zijn dochter Nicole, bekend van de realityserie The Simple Life waarin ze met Paris Hilton te zien was, werd in 2008 al moeder van dochter Harlow. De vader van Harlow is Joel Madden, zanger van de rockband Good Charlotte.

Sofia Richie (25) maakte in januari bekend in verwachting te zijn.