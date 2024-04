Lichaam van vermiste acteur Cole Brings Plenty gevonden

Acteur Cole Brings Plenty is op 27-jarige leeftijd overleden. De acteur, een neef van Yellowstone-acteur Mo Brings Plenty en bekend van de spin-off 1923, was bijna een week vermist. Een doodsoorzaak is niet bekend.

Het lichaam van de man werd in een bebost gebied in de buurt van zijn auto in de Amerikaanse staat Kansas gevonden. De recherche doet momenteel onderzoek naar de doodsoorzaak.

Huiselijk geweld

De acteur zou afgelopen weekend nog verwikkeld zijn geraakt in een conflict met huiselijk geweld. Hij zou verdachte zijn in de zaak en werd daarom gezocht door de politie. Het is niet bekend wat er precies gebeurd is.

Beeld: Getty Images