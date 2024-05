Lenny Kravitz (60) leeft al negen jaar celibatair

Lenny Kravitz heeft in de afgelopen negen jaar geen seks gehad. Dat vertelt de Amerikaanse zanger en gitarist in gesprek met The Guardian.

Kravitz wil celibatair zijn totdat hij een nieuwe relatie aangaat, wat nu negen jaar is. “Het is iets spiritueels”, vertelt de Fly Away-zanger aan de Britse krant.

Vastgeroest

De 60-jarige artiest staat zeker open voor een serieuze relatie, maar denkt dat het nog best lastig wordt die te vinden. “Ik ben erg vastgeroest in mijn manier van leven.”