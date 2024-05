Lady Gaga trad vijf keer op met coronavirus

Lady Gaga heeft tijdens de coronapandemie vijf keer een optreden gedaan terwijl ze zelf besmet was met het virus. Dat vertelde de zangeres vrijdag tijdens de première van de Gaga Chromatica Ball-documentaire.

“Ik deelde het met iedereen in mijn team en ik zei: ‘Ik wil niet dat iemand zich ongemakkelijk voelt op het werk en je hoeft niet op te treden en je hoeft die dag niet te werken, maar ik ga de show doen’. Omdat ik gewoon niet al die fans in de steek wilde laten”, blikt de zangeres terug op haar tournee in 2022.

Gaga wilde graag optreden, omdat haar fans zo veel moeite moesten doen om bij een show te kunnen zijn. “Fans brachten zichzelf elke dag in gevaar door naar de show te komen”, aldus de zangeres. De zangeres deelde niet welke shows ze had gedaan terwijl ze positief getest was. Wel bood ze vrijdag haar excuses aan.