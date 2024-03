Kylie Jenner botst met auto tegen Rolls-Royce van haar moeder

Kylie Jenner is betrokken geraakt bij een opmerkelijk ongeluk. De auto van de ondernemer en televisiepersoonlijkheid kwam namelijk in botsing met de dure Rolls-Royce van haar moeder Kris Jenner, meldt entertainmentwebsite TMZ.

De Jenners waren bij een evenement rond de lancering van een nieuw drankmerk van Kylie Jenner, genaamd Sprinter. Bij aankomst reed haar chauffeur tegen de Rolls-Royce aan, die naar verluidt 400.000 dollar (bijna 370.000 euro) heeft gekost. Op beelden van TMZ is te zien dat de bumper van de auto licht beschadigd is en dat een kentekenplaat is losgeraakt.

De 26-jarige Kylie volgt met haar drankmerk overigens het voorbeeld van haar oudere zus Kendall. Zij lanceerde in 2021 al het tequilamerk genaamd 818.

