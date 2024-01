Kinderwens bleek genadeklap voor huwelijk Sofía Vergara: ‘Wilde geen oude moeder zijn’

De reden dat Sofía Vergara is gescheiden van acteur Joe Manganiello is omdat hij een kinderwens had. Dat zegt de 51-jarige actrice in gesprek met de Spaanse krant El País. “Hij wilde kinderen en ik wilde geen oude moeder zijn”, aldus Vergara over haar stukgelopen huwelijk met de 47-jarige Manganiello.

De Modern Family-actrice zou dat “niet eerlijk” vinden tegenover de baby. “Ik heb respect voor mensen die dat wel doen, maar het is niets voor mij.”

‘Klaar om oma te worden, geen moeder’

Vergara beviel in 1991 van haar eerste en enige kind. “Ik kreeg een zoon toen ik 19 was, hij is nu 32. Ik ben klaar om oma te zijn, niet om nog een keer moeder te worden.”

Huwelijk van zeven jaar

De actrice en acteur waren zeven jaar getrouwd. In een eerder statement lieten ze weten dat ze “de moeilijke beslissing” hadden genomen om te scheiden.