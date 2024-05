Kinderen en moeder Michael Jackson moeten op houtje bijten: voorlopig geen geld uit trust

De kinderen en de moeder van Michael Jackson krijgen voorlopig geen geld uit zijn trust. De reden is een juridisch conflict rond het vermogen van de in 2009 overleden King of Pop, melden Amerikaanse media.

De Amerikaanse belastingdienst beweerde enkele jaren geleden dat de nabestaanden van Jackson nog zo’n 700 miljoen dollar aan belastingen en boetes moeten betalen over het vermogen van de zanger. De nabestaanden gingen hier tegen in beroep en wonnen de zaak in 2021, maar daardoor is nog niet duidelijk hoeveel zij nog ontvangen. Daarom kunnen de 27-jarige Prince, 26-jarige Paris, 22-jarige Bigi en de 94-jarige Katherine voorlopig niet bij het geld.

600 miljoen dollar

Enkele maanden geleden meldden Amerikaanse media dat Sony Music Group ongeveer 600 miljoen dollar had betaald om de helft van Jacksons muziek te kopen. De nabestaanden van de zanger zijn al jarenlang verwikkeld in verschillende juridische conflicten over zijn geld.