Kevin Bacon veertig jaar na grote doorbraak terug op Footloose-school

Kevin Bacon is veertig jaar na de release van Footloose teruggekeerd naar de middelbare school waar de film werd opgenomen. De acteur gaf met zijn bezoek gehoor aan de wens van de huidige scholieren om nog eenmaal langs te komen voordat de school gaat verhuizen.

De scholieren van de Payson High School in Payson, in de Amerikaanse staat Utah, hadden via social media maandenlang gelobbyd om de acteur naar hun school te krijgen. Uiteindelijk gaf Bacon toe. Hij hield een toespraak en was bij het bal dat georganiseerd was om geld op te halen voor het goede doel. In zijn toespraak complimenteerde Bacon de studenten voor hun inzet.

Waardering

Vorige maand liet de acteur in de Today-show weten dat hij dit jaar het schoolbal zou bijwonen. Hij sprak destijds zijn waardering uit voor alles wat de studenten hebben gedaan en dat dit “niet onopgemerkt is gebleven”.

Grote doorbraak

In de film Footloose uit 1984 verhuist tiener Ren McCormack, gespeeld door Bacon, van Chicago naar een klein stadje waar het verboden is te dansen. McCormack doet er alles aan om een eind te maken aan dat verbod. De dansfilm betekende de grote doorbraak van Bacon.