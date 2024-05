Kelly Clarkson schikt in zaak tegen ex-man

Kelly Clarkson heeft geschikt in een rechtszaak tegen haar ex-man Brandon Blackstock. Dat melden Amerikaanse media als People en Rolling Stone. De zaak ging over commissies die Blackstock ontving toen hij werkzaam was als manager van de 42-jarige zangeres.

Clarkson had de zaak aangespannen. Zij beweerde dat haar ex haar geld schuldig was omdat hij zijn wettelijke grenzen als haar manager zou hebben overschreden. Eerder oordeelde een rechter in Californië al dat Clarkson 2,6 miljoen dollar (ruim 2,4 miljoen euro) kreeg. Volgens Clarkson moest dat dus nog meer zijn. Verdere details over de schikking zijn niet bekendgemaakt.

Clarkson vroeg in juni 2020 de scheiding van Blackstock aan, nadat zij zeven jaar getrouwd waren geweest. De scheidingszaak werd pas in 2022 afgerond. De zangeres stemde ermee in om haar ex-partner maandelijks een alimentatie van ruim 45.000 dollar (bijna 42.000 euro) te betalen. Ook betaalde ze hem eenmalig een bedrag van 1,3 miljoen dollar (ruim 1,2 miljoen euro).