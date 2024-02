Katy Perry schaamt zich voor deze video

Katy Perry schaamt zich nog steeds voor haar “verwilderde” uitstraling tijdens de kroning van de Britse koning Charles. Een videofragment waarop de zangeres verward haar stoel in Westminster Abbey zocht, ging vlak na de kroning in mei viraal.

“Oh nee”, reageerde Perry in de talkshow Jimmy Kimmel Live! toen presentator Jimmy Kimmel haar naar het moment vroeg. Ze sloeg daarop haar handen voor haar gezicht. “Ik zocht mijn stoel. Er waren geen vaste plaatsen, wat nogal interessant was.”

Perry moest een plekje zien te vinden tussen de 2200 andere gasten. “En waren de mensen achter jou blij om achter jouw hoed te zitten?”, vroeg Kimmel daarop, verwijzend naar de gigantische hoed die Perry droeg. “Nee. Ik kon zelf niet eens onder die hoed door kijken, eerlijk gezegd.”

Video of Katy Perry struggling to find her seat at the #Coronation of King Charles III has gone viral. pic.twitter.com/i2YMk1wmGe