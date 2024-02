Katy Perry rouwt om manager: hij was mijn beschermer

Katy Perry heeft recent afscheid moeten nemen van haar manager Martin Kirkup. Op Instagram plaatst de zangeres een eerbetoon aan Kirkup, die op 4 februari op 75-jarige leeftijd overleed. Hij was twintig jaar de manager van Perry.

“Het heeft me even gekost om dit bericht te maken, want het maakt het allemaal heel officieel”, schrijft Perry bij een foto van Kirkup. “En ook al was Martin niet echt gek op sociale media en de sensatie er omheen, ik moet toch even met respect stilstaan bij hoe bijzonder hij was en wat hij voor mij betekende.”

Beschermer

De 39-jarige zangeres gelooft erin dat mensen die overlijden niet echt weggaan. “Ze zijn misschien niet meer hier, maar ze zijn nu overal”, schrijft ze. “Martin was een van mijn beschermers. Hij was waakzaam om me te geven wat ik verdiende en vierde de eigenwijze vrouw die ik ben.”

Perry heeft geen afscheid kunnen nemen van haar manager. “Maar hij weet hoeveel respect en bewondering ik voor hem heb”, besluit Perry. “En ik geloof dat onze engelen en geliefden altijd met ons willen praten, als we maar willen luisteren.”