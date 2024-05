Katy Perry in tranen

Katy Perry nam zondag na zeven seizoenen afscheid van haar rol als jurylid bij de talentenjacht American Idol. De zangeres moest aan het einde van de finale even huilen.

Perry zei tijdens de finale niets over haar afscheid. Toen winnaar Abi Carter het nummer What Was I Made For? van Billie Eilish begon te zingen, begon Perry te huilen. Daarna omhelsde ze haar collega’s.

Wie Perry in de jury opvolgt, is nog niet bekend. De zangeres verwachtte voor de finale al dat ze zou gaan huilen. “Ik denk dat ik om alles moet huilen”, zei ze in een interview met nieuwszender KABC.