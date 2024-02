Kate Winslet vond bekendheid na Titanic ‘verschrikkelijk’

Kate Winslet heeft na haar doorbraak in de film Titanic een tijd lang bewust voor kleinere rollen gekozen, omdat ze de bekendheid die bij het succes van de film kwam kijken “vreselijk” vond. Dat zegt de 48-jarige actrice in een interview met Net-a-Porter.

“Ik had het gevoel dat ik na Titanic er op een bepaalde manier uit moest zien, of iets specifieks moest zijn”, zegt Winslet, die destijds 22 jaar oud was. “Ook mengden de media zich dermate in mijn leven, waardoor het behoorlijk onaangenaam werd.”

Volgens Winslet hebben journalisten haar vaak gevraagd waarom ze voor kleine rollen koos na Titanic, omdat ze iedere rol had kunnen krijgen die ze wilde. “Natuurlijk heb ik dat gedaan”, vertelt Winslet daarover. “Omdat bekend zijn verschrikkelijk was. Ik was natuurlijk wel dankbaar, omdat ik door het geld dat ik ermee verdiende een huis kon kopen. Maar ik hoefde niet gevolgd te worden als ik de eendjes ging voeren.”

Titanic (1997) gaat over rijkeluisdochter Rose (Winslet) en de charmante arme Jack (Leonardo DiCaprio). Zij worden verliefd tijdens de vaart van de beroemde boot. James Cameron regisseerde de film, die elf Oscars in de wacht sleepte. De film is een van de meest succesvolle bioscoopfilms ooit.